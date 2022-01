Köln (SID) - Der australische Golfprofi Cameron Smith hat beim Tournament of Champions auf Hawaii dank einer Rekordvorstellung triumphiert. Der 28-Jährige aus Brisbane beendete das Turnier mit dem niedrigsten 72-Loch-Ergebnis in der Geschichte der US-PGA-Tour, indem er auf dem Par-73-Kurs in Kapalua insgesamt 34 unter Platzstandard schlug.

Damit verwies Smith den spanischen Weltranglistenersten Jon Rahm (-33) auf Rang zwei. Auch der drittplatzierte Australier Matt Jones (-32) blieb unter der alten Bestmarke des Australiers Ernie Els, der 2003 ebenfalls in Kapalua in der Endabrechnung 31 Schläge unter Par zu Buche stehen hatte.