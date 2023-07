Die Amerikanerin Allisen Corpuz hat die US Open gewonnen und damit ihren ersten Sieg auf der LPGA-Tour gefeiert. Die 25-Jährige aus Honolulu setzte sich auf dem traditionsreichen Kurs in Pebble Beach mit 279 Schlägen vor der Engländerin Charley Hull durch und sicherte sich zwei Millionen Dollar Preisgeld. Die Stuttgarterin Aline Krauter war am Cut gescheitert.

"Das ist unwirklich", sagte Corpuz nach ihrem Coup in Kalifornien. "Die ganze Woche fühlte sich an, als würde ein Traum wahr werden." Zeitweise sei sie "ein bisschen nervös" gewesen, bekannte sie, grundsätzlich habe sie sich aber "ziemlich wohl gefühlt".