Köln (SID) - Team Europa mit der deutschen Golferin Sophia Popov ist am Samstag mit einer starken Leistung in den Solheim Cup gestartet. Die Europäerinnen erspielten sich am ersten Tag des Mannschaftsduells in Toledo/Ohio zwischen den USA und Europa 5,5 Punkte, die Gastgeberinnen stehen bei 2,5.

Das europäische Team um Kapitänin Catriona Matthew hatte sich am Vormittag (Ortszeit) bei den Foursomes einen Vorsprung von drei Punkten erarbeitet. Die Fourballs am Nachmittag endeten ausgeglichen mit je zwei Siegen pro Team.

Popov (28), erstmals im europäischen Team, ist im Inverness Club die einzige deutsche Teilnehmerin. Die Gladbeckerin Caroline Masson, zweimalige Solheim-Cup-Gewinnerin, wurde diesmal nicht nominiert.