Köln (SID) - Der irische Golf-Profi Seamus Power hat in einem Nervenkrimi seinen ersten Sieg auf der US-Tour gefeiert. Erst nach dem Stechen am sechsten Extra-Loch gegen den US-Amerikaner J.T. Poston stand der 34-Jährige als Sieger des mit 3,5 Millionen Dollar dotierten Turniers in Nicholasville/Kentucky fest.

Zuvor war das beste Ergebnis der vorherigen Nummer 210 der Weltrangliste ein fünfter Platz gewesen. Deutsche Golfer waren in Nicholasville nicht am Start.