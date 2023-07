Dank einer Traumrunde hat Golfprofi Stephan Jäger erstmals in diesem Jahr auf der US-Tour die Top Ten erreicht. Beim Turnier in Detroit/Michigan spielte der gebürtige Münchner zum Abschluss eine beeindruckende 63er-Runde und stellte damit den Platzrekord auf dem Par-72-Kurs ein. Mit insgesamt 270 Schlägen nach vier Runden landete der 34-Jährige auf dem geteilten neunten Platz.

"Das war eine super Runde. Der Golfplatz gefällt mir einfach", sagte Jäger bei Sky, nachdem er auf der Schlussrunde sieben Birdies und einen Eagle gespielt hatte.

Der Sieg in Detroit ging an Rickie Fowler (264). Der US-Amerikaner setzte sich im Stechen gegen seinen Landsmann Collin Morikawa und den Kanadier Adam Hadwin durch. Matti Schmid (Herzogenaurach) war am Cut gescheitert.