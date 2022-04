Köln (SID) - Das Masters der Golfer in Augusta wird auch in den kommenden Jahren live und exklusiv bei Sky übertragen. Wie der Münchner TV-Sender am Freitag mitteilte, wird die 86. Auflage des traditionsreichen Turniers vom 7. bis 10. April sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz im linearen Fernsehen sowie auf verschiedenen digitalen Kanälen und via Streaming zu sehen sein.

Bereits im Vorfeld des Turniers gibt es von Sonntag bis Mittwoch einen Rückblick auf die größten Momente in Augusta, darunter auch die beiden Siege von Bernhard Langer 1985 und 1993.