Köln (SID) - Der nordirische Golfstar Rory McIlroy ist nach fast fünf Jahren an die Spitze der Weltrangliste zurückgekehrt. Der 30-Jährige zog mit 9,1870 Punkten am bisher führenden Amerikaner Brooks Koepka (9,1555) vorbei, obwohl beide in der vergangenen Woche nicht im Einsatz waren. Der viermalige Majorsieger McIlroy hatte die Rangliste zuletzt am 20. September 2015 angeführt.

Mit jetzt 96 Wochen an der Spitze fehlt McIlroy nur noch eine Woche zum europäischen Rekord des Engländers Nick Faldo. Bester Deutscher im Ranking bleibt Martin Kaymer (Mettmann), der fünf Plätze verlor und nun auf Position 111 geführt wird.