Köln (SID) - Die Schlussrunde der 75. US Open der Golferinnen ist wegen schlechten Wetters abgebrochen und um einen Tag verschoben worden. Starkregen hatte den Platz in Houston/Texas unbespielbar werden lassen. Der Abschluss des letzten Majorturniers der Saison findet nun am Montag ab 8.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr deutscher Zeit) statt.

Als einzige Deutsche hatte British-Open-Gewinnerin Sophia Popov (St. Leon-Rot) den Cut geschafft, allerdings konnte die 28-Jährige nicht an ihre herausragende 69er-Runde zum Start anknüpfen. Nach drei Tagen lag Popov auf Platz 51, sie hatte elf Schläge Rückstand auf die führende Japanerin Hinako Shibuno.