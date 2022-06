Winsen (SID) - Golfprofi Marcel Schneider aus Pleidelsheim hat mit einem weiteren Top-Ergebnis auf der Europa-Tour in Winsen bei Hamburg seine starke Form unter Beweis gestellt. Der 32-Jährige spielte zum Abschluss am Sonntag eine bogeyfreie 67er-Runde und wurde mit insgesamt 286 Schlägen geteilter Fünfter. In der Vorwoche hatte Schneider bei den Dutch Open in Cromvoirt mit Rang vier sein zweitbestes Tour-Ergebnis erreicht.

Der Finne Kalle Samooja sprang dank eines 64er-Platzrekords auf der abschließenden vierten Runde noch von Rang 22 an die Spitze (282) und sicherte sich damit seinen ersten Turniersieg. Zweiter wurde der Niederländer Wil Besseling (284). Marcel Siem (Ratingen), Yannik Paul (Frankfurt) und Nicolai von Dellingshausen (Düsseldorf) landeten mit je 289 Schlägen auf dem geteilten 18. Platz.

Der frühere Weltranglistenerste Martin Kaymer (Mettmann) hatte seinen Start wegen einer Entzündung der Sehnenkapsel im Handgelenk kurzfristig abgesagt. Vorerst blieb offen, ob der 37-Jährige in der kommenden Woche dennoch beim Auftakt der umstrittenen neuen Turnierserie LIV Golf Invitational Series antreten wird. Kaymer hatte sich angemeldet, bei einem Start riskiert er möglicherweise seine zukünftige Spielberechtigung für die World Tour.