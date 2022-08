Prag (SID) - Das Golf-Turnier der Europa-Tour in Prag ist am Samstag nach starken Regenfällen auf drei Runden verkürzt worden - was einem deutschen Duo am Sonntag gute Chancen auf ein Top-Resultat eröffnet: Marcel Schneider (Pleidelsheim) belegt nach 36 von 54 Löchern den zweiten Rang mit drei Schlägen Rückstand auf den führenden Malaysier Gavin Green, der Düsseldorfer Maximilian Kieffer hat als Fünfter vier Schläge Rückstand auf die Spitze.

Nur eine Handvoll Spieler schaffte es am Samstag, die dritte Runde zu beginnen, woraufhin die Organisatoren beschlossen, das Turnier zu verkürzen. "Die anhaltenden Regenfälle haben dazu geführt, dass der Platz trotz aller Bemühungen der Greenkeeper und freiwilligen Helfer für den Rest des Tages nicht mehr bespielbar ist", sagte David Williams, Turnierdirektor des mit 1,75 Millionen Euro dotierten Czech Masters.