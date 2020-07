New York (SID) - Die US Open der Golfer (17. bis 20. September) werden aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragen. Das teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Der Ausschluss der Zuschauer bei der 120. Ausgabe des Majors sei "die beste Möglichkeit, um das Turnier für alle Beteiligten sicher durchzuführen", hieß es in der Mitteilung.

Die US Open, die nach Ausbruch der Coronakrise verlegt worden waren, finden im Winged Foot Golf Club in einem Vorort von New York statt. Auch bei der PGA Championship in der kommenden Woche (6. bis 9. August) sind keine Zuschauer erlaubt. Beim ersten Major des Jahres in San Francisco gibt der frühere Weltranglistenerste Martin Kaymer sein Saisondebüt.