Frankfurt am Main (SID) - Nach seinem Premierensieg auf der Europa-Tour hat sich Golfprofi Maximilian Kieffer ein ganz besonderes Ziel gesetzt. Am Montag stand der 32-Jährige bei einem Charity-Golfturnier von Bayer Leverkusen schon wieder auf dem Platz. Er freue sich nach dem "nicht ganz so optimalen Saisonstart" der Werkself in der Fußball-Bundesliga, "ein paar positive Vibes mitzubringen, damit sie auch besser in die Spur kommen", scherzte Kieffer im Sky-Interview.

Der bekennende Leverkusen-Fan aus Düsseldorf hatte nach seinem Triumph, der ihm ein Preisgeld in Höhe von 291.660 Euro bescherte, am Sonntag noch in der Nacht die Heimreise aus Prag angetreten. "In Prag haben wir ein bisschen gefeiert, etwas getrunken und gegessen. Die Rückfahrt war angenehm", sagte Kieffer, der als erster Deutscher nach Marcel Siem 2014 wieder ein Turnier auf der Europa-Tour gewann.

Er hoffe, dass noch ein paar Siege folgen werden. "Das Feeling ist schon sensationell. Es ist einfach pure Freude. Ich hatte vor dem Sieg auch ein tolles Leben. Das macht es noch spezieller", sagte Kieffer, der sich die Qualifikation für die British Open als weiteres großes Ziel gesetzt hat.