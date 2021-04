Köln (SID) - Nach dem knapp verpassten Triumph bei der Austrian Open spielt Golfprofi Maximilian Kieffer erneut um den Turniersieg mit. Der Düsseldorfer, am Sonntag in Atzenbrugg erst im Stechen unterlegen, spielte am zweiten Tag der Gran Canaria Open eine 65 und belegte wie der Österreicher Matthias Schwab und der Franzose Robin Roussel mit 128 Schlägen Platz vier.

Spitzenreiter bei Halbzeit war mit 126 Schlägen der Däne Thorbjörn Olesen, der am Freitag auf dem Par-70-Kurs mit einer 61 glänzte. Auf seiner bogeyfreien Runde glückten dem 31-Jährigen sieben Birdies und ein Eagle. Einen Schlag dahinter folgten der Niederländer Wil Besseling und der Waliser Rhys Enoch (beide 127).

Neben Kieffer schafften auch die drei anderen deutschen Profis den Cut nach zwei Runden: Marcel Schneider (Pleidelsheim/134 Schläge), Max Schmitt (Bad Kreuznach) und Sebastian Heisele (München/beide 135).