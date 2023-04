Golfprofi Martin Kaymer (Mettmann) hat bei seinem zweiten Turnier auf der umstrittenen LIV-Tour nach langer Verletzungspause Platz 44 unter 48 Teilnehmern belegt. Der ehemalige Weltranglistenerste präsentierte sich in Singapur immerhin auf der zweiten Runde mit Minus 5 Schlägen stark, an den übrigen Tagen blieb er über dem Platzstandard.

Den zweiten LIV-Sieg in Serie sicherte sich Talor Gooch (USA) im Stechen am ersten Extraloch vor Sergio Garcia aus Spanien. Gooch (31) kassierte wie vor einer Woche in Adelaide vier Millionen US-Dollar. In Australien hatte Kaymer (38) sein Comeback gegeben, zuvor war der zweimalige Majorchampion nach einem Sehnenriss im linken Handgelenk monatelang ausgefallen.

Die vom saudischen Staatsfond finanzierte LIV-Tour hatte einige Golfer, darunter auch Kaymer und Gooch, mit Millionen-Prämien von der PGA und DP World Tour (früher European Tour) angelockt. Mit beiden Touren befindet sich LIV im Rechtsstreit. Die Serie steht aufgrund des Einflusses von Saudi-Arabien und der Menschenrechtslage in dem Golfstaat in der Kritik.