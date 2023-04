Bernhard Langer hat einen Masters-Rekord an eine andere Golf-Legende verloren. Der 65-Jährige aus Anhausen verpasste bei seiner 40. Teilnahme in Augusta mit 149 Schlägen (75+74) nach zwei Runden den Cut, er will aber im kommenden Jahr wieder an den Start gehen und "neu angreifen", wie er bei Sky sagte.

Die Feld-Verkleinerung überstand hingegen am Samstagnachmittag der Amerikaner Fred Couples, der nun mit 63 Jahren und 184 Tagen der älteste Spieler ist, der es beim Masters je in die zweite Turnierhälfte geschafft hat. Langer war dies 2020 mit 63 Jahren und 80 Tagen gelungen. Auch Tiger Woods (USA) schaffte den Cut - zum 23. Mai in Folge. Er schloss damit zu den bisherigen Rekordhaltern Couples und Gary Player auf.

Der Amerikaner Brooks Koepka führt das Leaderboard nach starken Wetterkapriolen auf der zweiten Runde mit zwölf Schlägen unter Par an.