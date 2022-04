Köln (SID) - Der zweimalige Masters-Sieger Bernhard Langer wird auf besondere Weise für seine erfolgreiche Golfkarriere geehrt. Die Tape-Art-Künstlern Leah Abucayan gestaltete in Zusammenarbeit mit Masters-Sponsor Mercedes-Benz eine G-Klasse zu Ehren des 64-Jährigen. "Ich freue mich sehr über diese Ehrung und bin beeindruckt, was hier geschaffen wurde. Mit der G-Klasse verbindet mich viel. Es gab sie schon, als ich hier 1982 zum ersten Mal an den Start gegangen bin", sagte Langer, der am Donnerstag 40 Jahre nach seinem Debüt an der Magnolia Lane wieder am Abschlag stehen wird.

Langer gewann 1985 und 1993 an der weltberühmten Magnolia Lane und hat sich damit ein lebenslanges Startrecht gesichert. Bei seinem 37. Auftritt in Augusta vor zwei Jahren hatte er eine glänzende Vorstellung abgeliefert und einen Rekord aufgestellt. Mit 63 Jahren, zwei Monaten und 17 Tagen ist Langer der älteste Spieler, der in Augusta bislang den Cut geschafft hat. Im Vorjahr scheiterte er dagegen nach zwei Runden.