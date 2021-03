München - Der schwere Autounfall von Golf-Ikone Tiger Woods hat im Februar 2021 die Sportwelt schockiert. In einem Vorort von Los Angeles verlor der 45-Jährige die Kontrolle über sein Auto, dieses überschlug sich mehre Male. Dabei erlitt der US-Amerikaner schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Nun kamen neue Details zum Unfallhergang ans Tageslicht, welche weitere Fragen aufwerfen. Wie das Portal "TMZ" berichtet, sollen Ermittlungen ergeben haben, dass Woods keinen Versuch unternommen habe, den Unfall durch einen Bremsvorgang zu verhindern. Zudem ergaben Auswertungen der Black-Box des SUV keine Anhaltspunkte dafür, dass der Profi-Golfer unmittelbar vor dem Unfall den Fuß vom Gas genommen habe.

Woods: "Werde mich zu Hause erholen"

Zwar sei das Gebiet um die Unfallstelle bei Rasern sehr beliebt, Videos von anderen Streckenabschnitten sollen aber gezeigt haben, dass Woods ein angemessenes Fahrverhalten an den Tag gelegt habe. Laut einem Ersthelfer habe der Star ihm gegenüber sogar erwähnt, dass er keinerlei Erinnerung an den Unfallhergang habe.

Unter Alkoholeinfluss stand Woods nachweislich jedoch nicht, dies wurde gleich nach dem Unfall von einem zuständigen Sheriff geprüft und ausgeschlossen.

Mittlerweile konnte Woods das Krankenhaus wieder verlassen und befindet sich zu Hause in Florida. "Ich werde mich zu Hause erholen und daran arbeiten, jeden Tag stärker zu werden", schrieb Woods in den sozialen Medien. Beim Unfall in Kalifornien zog sich der 15-malige Major-Sieger laut seinem Management mehrere Knochenbrüche im rechten Bein zu.

