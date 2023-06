Commissioner Jay Monahan hat gelassen auf Kritik am Zusammenschluss seiner amerikanischen PGA Tour und der Saudi-Golfserie LIV reagiert und den überraschenden Deal verteidigt.

"Ich weiß, was ich in der Vergangenheit gesagt habe und welche Positionen ich vorher vertreten habe. Mir ist klar, dass man mich einen Heuchler nennen wird", sagte Monahan, der Geschäftsführer des neuen Handelsunternehmens wird: "Ich akzeptiere diese Kritik, aber die Umstände ändern sich."

Am Dienstag hatten die bislang konkurrierenden Organisationen völlig überraschend ihren jahrelangen Streit beigelegt und sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Die umstrittene LIV Tour wird mit astronomischen Summen aus dem saudischen Staatsfonds finanziert. Monahan hatte in der Vergangenheit Lobbyarbeit gegen die LIV Tour betrieben und versucht, den Abgang von Starspielern zu verhindern.

Monahan nahm am Dienstag am Rande der Canadian Open in Toronto an einem Treffen mit Spielern teil. Laut US-Medien war die Stimmung angespannt. Die Spieler waren demnach im Vorfeld nicht über den Deal informiert worden.