Köln (SID) - Die Profigolfer-Vereinigung hat ihre Drohung wahr gemacht und alle Teilnehmer an der umstrittenen Turnierserie mit Multimillionen-Prämien aus Saudi-Arabien von ihren Wettkämpfen ausgeschlossen. Dies teilte Commissioner Jay Monahan in einem Schreiben an die PGA-Mitglieder am Donnerstag mit.

Betroffen sind unter anderem US-Topstar Phil Mickelson und der einstmals beste deutsche Profi Martin Kaymer. Sie gehören zu den Spielern, die am Donnerstag beim ersten Turnier der Serie von LIV Golf Investments in London abschlugen.