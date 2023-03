Frankfurt am Main (SID) - Als Reaktion auf die umstrittene Saudi-Serie LIV hat die PGA-Tour ihren Plan für die kommende Saison angepasst. Insgesamt soll es 2024 acht Golf-Turniere mit begrenzter Teilnehmerzahl, ohne Cut und höheren Preisgeldern geben. Um welche Turniere es sich handelt, ist noch offen. Der Schritt folgt auf Gespräche zwischen der Tour und Stars wie Rory McIlroy oder Tiger Woods.

Die Konkurrenztour LIV reagierte mit Spott auf die Umstrukturierung. "Nachahmung ist die größte Form der Schmeichelei. Herzlichen Glückwunsch an die PGA-Tour. Willkommen in der Zukunft", hieß es auf dem Twitter-Account von LIV Golf. Der viermalige Majorsieger McIlroy lobte den Schritt dagegen: "Ich liebe es. Natürlich war ich ein Teil davon und habe an vielen Diskussionen teilgenommen. Ich denke, es macht die Tour wettbewerbsfähiger."

Das Format der Saudi-Tour weist Ähnlichkeiten zu den neuen Plänen der PGA auf. Ein ausgewähltes Teilnehmerfeld spielt drei Runden ohne Cut, auch die Preisgelder sind lukrativ. Mit hohen Summen hatte LIV Golf im vergangenen Jahr zahlreiche Profis gelockt, darunter Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Phil Mickelson oder Martin Kaymer. Die Tour steht aufgrund der finanziellen Beteiligung Saudi-Arabiens in der Kritik.

Die Schaffung der LIV Golf Invitational Series sehen die Profis der PGA-Tour allerdings auch als Treiber für die Reformen. "Ich glaube nicht, dass wir ohne LIV so schnell hier wären", sagte der Weltranglistenachte Max Homa: "Es scheint, dass das Auftauchen von LIV uns Spieler und die Führungskräfte der PGA-Tour gezwungen hat, das Produkt zu betrachten."