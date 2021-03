Köln (SID) - Mit einem Rekordschlag quer über den See hat US-Open-Golfchampion Bryson DeChambeau beim Arnold Palmer Invitational in Orlando/Florida für Staunen gesorgt. Der Amerikaner kam an Loch 6, ein Par 5, beim Abschlag stolze 370 Yards (gut 340 Meter) weit. Zum Grün fehlten ihm 50 Yards, nie zuvor ist ein Spieler auf dieser Bahn dem Ziel mit dem ersten Schlag so nahe gekommen.

"Ich habe mich wieder wie ein Kind gefühlt", sagte DeChambeau, der beim US-Turnier nach der dritten Runde mit 206 Schlägen Zweiter hinter Lee Westwood (205) aus England ist. "Es war aufregend", so DeChambeau, "es hat sich fast wie ein Turniersieg angefühlt. Ich habe den Fans gegeben, was sie haben wollten." Unter den Zuschauern brandete Jubel auf, als der Ball lange durch die Luft segelte, DeChambeau riss die Arme in die Höhe, als er gelandet war.

Normalerweise wird am sechsten Loch (555 Yards) um den See herum gespielt, doch DeChambeau, berühmt für seine langen Schläge, nahm die Abkürzung über das Wasser. Der Ball flog 346 Yards durch die Luft und rollte noch etwas weiter. Er hätte auch direkt das Grün erreichen können, sagte der selbstbewusste 27-Jährige, "wenn ich es versucht hätte".