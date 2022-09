München (SID) - Der australische Golfer Cameron Smith hat seinen ersten Titel auf der umstrittenen Serie LIV Golf gewonnen. Der amtierende British-Open-Sieger und Weltranglistendritte setzte sich in Chicago/Illinois vor den beiden US-Amerikanern Dustin Johnson und Peter Uihlein durch und sicherte sich das Preisgeld von vier Millionen US-Dollar.

Smith blieb mit insgesamt 203 Schlägen drei Schläge vor seinen beiden amerikanischen Kontrahenten. Der ehemalige Weltranglistenerste Martin Kaymer aus Mettmann verpasste als 37. einen Platz unter den besten 30.

Die Serie wird von Saudi-Arabien mit astronomisch hohen Summen finanziert und steht deshalb massiv in der Kritik. Das Turnier in Chicago war das fünfte in diesem Jahr und diesem Rahmen.