Köln (SID) - Die US-Golfer haben laut Sportwettenanbieter bwin gute Chancen auf eine erfolgreiche Revanche im Ryder Cup gegen das europäische Team mit Vizekapitän Martin Kaymer. Ein Sieg der USA beim Heimspiel auf dem Straits Course von Whistling Straits in Haven/Wisconsin wird mit einer Quote von 1,55 geführt.

Bei einem erneuten Triumph der Europäer, die 2018 das letzte Duell vor den Toren von Paris gewonnen hatten, winkt das Dreifache des Einsatzes. Für den Fall eines Unentschiedens im von Freitag bis Sonntag dauernden Vergleich steht eine 13,00-Quote zu Buche.