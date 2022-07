St Andrews (SID) - Golf-Superstar Tiger Woods ist laut Sportwettenanbieter bwin nur Außenseiter auf den Triumph bei der am Donnerstag startenden British Open. Die Siegquote des dreimaligen Champions auf dem Old Course in St. Andrews/Schottland liegt bei 67,00.

Der Favorit beim traditionsreichsten Golfturnier der Welt ist Rory McIlroy aus Nordirland. Sollte der viermalige Major-Champion gewinnen, zahlt bwin das Elffache zurück. Titelverteidiger Colin Morikawa (USA) zählt mit einer Quote von 29,00 nicht zu den Favoriten beim letzten Majorturnier des Jahres.