München - Golf-Superstar Tiger Woods hat sich erstmals zu der langwierigen Reha nach seinem schweren Unfall im Februar geäußert.

"Ich verstehe viel von Reha-Prozessen aufgrund meiner vergangenen Verletzungen, aber das war schmerzhafter als alles andere, was ich jemals erlebt habe", sagt er im Gespräch mit "Golf Digest".

Von einem Comeback ist Woods aber noch weit entfernt. "Ich mache meine Übungen jeden Tag und mein größtes Ziel ist es, dass ich wieder alleine laufen kann."

Woods bedankt sich für Fan-Unterstützung

Die Unterstützung der Fans sei "unglaublich", betonte der US-Amerikaner. Dabei habe er Unterstützung von inner- und außerhalb des Golfsports erhalten. "Das bedeutet so viel für mich", so Woods.

Doch ein erneutes Comeback wäre aktuell eine Sensation. Nach mehreren schweren Rückenverletzungen kehrte die Golf-Ikone erst vor einigen Jahren wieder auf die Tour zurück und gewann 2019 das Masters-Turnier.

Im Februar verunglückte Woods mit seinem Auto und erlitt dabei schwerwiegende Beinverletzungen, dabei fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

