Vorjahressieger Scottie Scheffler aus den USA und der Nordire Rory McIlroy sind die Wettfavoriten für das am Donnerstag beginnende 87. US Masters der Golfprofis in Augusta/Georgia. Beide liegen beim Wettanbieter bwin mit einer Siegquote von 8,00 knapp vor dem Spanier Jon Rahm (10,00).

Superstar Tiger Woods (USA), der das Turnier fünfmal gewonnen hat und zuletzt 2019 an der Magnolia Lane siegte, zählt mit einer Quote von 67,00 nur zu den Außenseitern. Gleiches gilt für den zweimaligen Sieger Bernhard Langer (Anhausen), den einzigen deutschen Starter in diesem Jahr. Der 65-Jährige, ältester Teilnehmer im Feld, wird mit einer Quote von 1001,00 geführt.