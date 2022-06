Belmont (SID) - Profigolferin Caroline Masson peilt auf der US-Frauen-Tour ihr bestes Saisonergebnis an. Die 33-Jährige aus Gladbeck spielte am Freitag auf der zweiten Runde eine 68 und belegt mit 135 Schlägen weiter den siebten Platz. Ende Mai war die zweimalige Solheim-Cup-Gewinnerin beim Matchplay-Turnier in Las Vegas Neunte geworden.

Weiter in Führung liegt mit 130 Schlägen Jennifer Kupcho aus den USA. Erste Verfolgerin ist Olympiasiegerin Nelly Korda (USA), die zwei Schläge mehr aufweist. Für die Weltranglistenzweite Korda, Tochter des früheren Tennisstars Petr Korda, ist es erst das zweite Turnier nach einer viermonatigen Zwangspause wegen eines Blutgerinnsels im linken Arm.