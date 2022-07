Washington (SID) - Die US-Justizbehörden haben offenbar Ermittlungen gegen die US PGA Tour der Profigolfer aufgenommen. Dies berichtet das Wall Street Journal am Montag. Demnach wollen die Behörden untersuchen, ob das Verhalten der US PGA Tour in Bezug auf die von Saudi-Arabien unterstützte Serie LIV Golf möglicherweise wettbewerbswidrig sein könnte. Das Justizministerium kommentierte die Berichte vorerst nicht.

US PGA hatte Spieler, die zur LIV-Serie gewechselt waren, für PGA-Turniere gesperrt. Dies betrifft 24 Profis, unter denen auch der Deutsche Martin Kaymer ist. Nun wollen die Justizbehörden herausfinden, ob die Sperren rechtens sind oder einen kartellrechtlichen Verstoß darstellen.

Das nächste LIV-Turnier ist vom 29. bis 31. Juli im Trump National Golf Club in Bedminster, New Jersey, geplant. Zeitgleich läuft ein Turnier der PGA Tour in Detroit.