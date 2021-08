München - Hideki Matsuyama ist definitiv einer der besten Golfspieler der Welt. Aber auch einem solchen Top-Sportler misslingt mal ein Schlag. Der Abschlag des Japaners am zehnten Loch der Northern Trust Championship in New Jersey sprang vom Grün herunter in die Zuschauer.

Während das an sich noch nicht außergewöhnlich ist, wird es nun richtig skurril. Denn der Ball landete im T-Shirt eines Zuschauers. "Der Ball traf mich am Knie und blieb dann irgendwie in meinem Shirt hängen", erklärte der ältere Herr wenig später in einem Interview für die PGA-Tour.

Happy End für beide

"Wie kann das passieren? Wie stehen die Chancen für so etwas", wunderte sich Golf-Legende Nick Faldo, der das Turnier kommentierte. Der Zuschauer musste an Ort und Stelle stehenbleiben, damit Matsuyama von dort weiterspielen konnte. Allerdings nicht mit dem Originalball, denn diesen unterschrieb der sichtlich amüsierte Matsuyama und schenkte ihm dem Golf-Fan, der den Ball mit seinem T-Shirt gefangen hatte.

Und so nahm die Geschichte für alle ein gutes Ende: Der Fan hatte eine schöne Erinnerung und Matsuyama, der gerade erst das US-Masters in Georgia gewonnen hat, schaffte es noch einen Bogey an Loch zehn zu spielen.