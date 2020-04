Köln - Nach der Absage der British Open aufgrund der Corona-Pandemie sind die übrigen Major-Turniere im Profigolf neu terminiert worden.

Wie die Veranstalter in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, findet die PGA Championship vom 6. bis 9. August statt. Die US Open werden vom 17. bis 20. September ausgetragen, das legendäre Masters in Augusta wird auf den Zeitraum vom 12. bis 15. November verlegt.

Die British Open waren zuvor komplett abgesagt worden und finden damit erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg nicht statt.

