Golf-Star Tiger Woods ist beim US Masters in Augusta ausgestiegen. Wie die Veranstalter des ruhmreichen Turniers am Sonntag in einem Statement bekannt gaben, zieht der fünfmalige Champion aufgrund einer Verletzung offiziell zurück.

Der 47-Jährige, der schon zum Einstand unter Schmerzen am rechten Bein eine 74 und damit die schlechteste Auftaktrunde bei einem US Masters seit 18 Jahren gespielt hatte, stand nach sieben Löchern der dritten Runde bei 9 über Par - und damit auf dem letzten Platz unter den 54 Teilnehmern, die sich für die beiden Schlussrunden qualifiziert haben. Anhaltende Wetterkapriolen hatten zum Abbruch der dritten Runde geführt.