Augusta (SID) - Aufgrund eines Gewitters verschiebt sich der Start des 86. US Masters in Augusta um eine halbe Stunde. Damit verzögert sich am Donnerstag auch das Comeback von Golf-Superstar Tiger Woods. Der fünfmalige Masters-Champion geht um 17.04 Uhr MESZ mit dem Chilenen Joaquin Niemann und dem Südafrikaner Louis Oosthuizen erstmals seit seinem folgenschweren Unfall im Vorjahr wieder bei einem offiziellen Turnier auf die Runde.

Vor der Morgendämmerung zogen Stürme und starker Regen über den Augusta National Golf Club hinweg. Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer (Anhausen) startet seine erste Runde damit um 18.10 Uhr MESZ. Der 64-Jährige, der das Masters 1985 und 1993 gewinnen konnte, wird gemeinsam mit dem Südafrikaner Christiaan Bezuidenhout und dem Australier Cameron Davis starten.

Die Ehrenstarter Jack Nicklaus, Gary Player und Tom Watson eröffnen das prestigeträchtigste Golfturnier der Welt um 14.15 Uhr MESZ mit dem ersten feierlichen Abschlag.