Golf-Superstar Tiger Woods ist erneut an seinem bei einem Autounfall verletzten rechten Unterschenkel operiert worden. Wie der 15-malige Majorsieger am Mittwoch bei Twitter mitteilte, habe er sich einer "Fusionsprozedur" unterhalb des Knöchelgelenks unterzogen, um eine "posttraumatische Arthritis nach seinem früheren Talusbruch zu behandeln".

Einen Zeitplan für seine Rückkehr auf den Platz nannte Woods nicht, bezeichnete den in New York durchgeführten Eingriff jedoch als erfolgreich. Anfang des Monats war der 47-Jährige beim US Masters in Augusta ausgestiegen. Nach Angaben der Veranstalter des ruhmreichen Turniers zog der fünfmalige Champion aufgrund einer Verletzung offiziell zurück. Zuvor hatte Woods unter Schmerzen am Bein eine 74 und damit seine schlechteste Auftaktrunde bei einem US Masters seit 18 Jahren gespielt.

Seit seinem schweren Autounfall im Februar 2021 in der Nähe von Los Angeles hat Woods bislang nur an fünf Turnieren teilgenommen. Zuletzt hatte er mehrfach betont, er wolle nur noch an den vier Majors und zwei, drei anderen Turnieren pro Jahr teilnehmen. Vor Augusta erfolgte sein einziger Start in den vergangenen sieben Monaten beim PGA-Turnier in Los Angeles im Februar. Dabei belegte er einen geteilten 45. Platz.