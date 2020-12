Köln (SID) - Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat seinem Ex-Klub THW Kiel zum vierten Titel in der Champions League gratuliert. "Ich habe mitgefiebert. Es war ein sehr schönes Erlebnis. Es hat im Vorfeld eigentlich alles gegen den THW gesprochen, aber besonders im Endspiel haben sie es überragend gemacht", sagte der Isländer dem SID am Mittwoch. 2010 und 2012 hatte er den THW selbst zu zwei Titeln in der Königsklasse geführt.

Im Sommer 2019 hatte Gislason nach elf Jahren das Traineramt an Filip Jicha übergeben. Seinem Nachfolger sowie Kapitän Domagoj Duvnjak übermittelte der 61-Jährige seine Glückwünsche per Textnachricht. "Ansonsten habe ich sie in Ruhe gelassen. Die haben schon gut gefeiert", sagte der DHB-Trainer einen Tag nach dem Kieler Sieg im Königsklassen-Endspiel von Köln gegen den FC Barcelona (33:28.).

Gislason hatte das Finale daheim vor dem Fernseher verfolgt - und dabei auch registriert, wie die Kieler Nationalspieler Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler und Steffen Weinhold bärenstarke Leistungen ablieferten. Das Trio verzichtet aus familiären Gründen jedoch freiwillig auf die Teilnahme an der WM in Ägypten (14. bis 31. Januar), Gislasons erstem Turnier als DHB-Coach.

"Das fiel mir schon das ein oder andere Mal ein, als ich das Spiel geschaut habe. Schade, dass sie bei der WM nicht dabei sind. Aber das ist so", sagte Gislason.