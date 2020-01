Trondheim - Titelverteidiger Spanien hat zum Auftakt der Handball-Europameisterschaft sein erstes Spiel in der Gruppe C gegen Lettland mit 33:22 (14:11) gewonnen. In der Tabelle sind die Spanier zunächst Zweiter hinter der deutschen Mannschaft, die sich gegen EM-Debütant Niederlande mit 34:23 (15:13) durchsetzte. Am Samstag (18.15) treffen Deutschland und Spanien am zweiten Gruppenspieltag aufeinander.

Kroatien übernimmt Tabellenführung in Gruppe A

Gegen Lettland mit dem 2,15 m großen Rückraumspieler Dainis Kristopans fanden die Spanier erst spät in ihren Rhythmus. Die beiden Rückraumspieler Jorge Maqueda und Viran Morros erlebten weite Teile der Partie nur auf der Tribüne, nachdem sie wegen Foulspiels die rote Karte gesehen hatten.

Erster Tabellenführer in der Gruppe A ist Kroatien nach einem 27:21 (12:13) gegen Montenegro. Weißrussland setzte sich gegen Serbien mit 35:30 (16:15) durch.

