Köln - Handball-Bundesligist HC Erlangen hat sich vorzeitig von Adalsteinn Eyjolfsson getrennt. Dies gab der Verein am Dienstag bekannt. Neuer Interimscoach ist Rolf Brack, der bereits am Nachmittag das Training leitete und beim Auswärtsspiel am Sonntag beim THW Kiel auf der Bank sitzen wird. Zuvor war bereits klar, dass der frühere Weltmeister Michael Haaß nach Saisonende als Cheftrainer übernimmt.

Laut Kevin Schmidt, dem Sportlichen Leiter, habe der Bundesliga-Elfte mit der Trennung von Eyjolfsson "auf das erheblich gestörte Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer reagiert, das mehr und mehr Einfluss auf das Leistungsvermögen des Teams zu nehmen schien." Nachfolger Brack (66) hatte zuvor unter anderem den HBW Balingen-Weilstetten, Frisch Auf Göppingen und die Schweizer Nationalmannschaft trainiert.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.