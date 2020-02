Berlin - Die Füchse Berlin haben sich nach ihrem Patzer in der Handball-Bundesliga auch auf europäischer Bühne einen Ausrutscher geleistet. Der Hauptstadtklub unterlag beim bis dato sieglosen spanischen Vertreter BM Logrona la Rioja in der Gruppenphase mit 25:26 (11:13). Nach nur drei Punkten aus drei Spielen muss der Vorjahresfinalist bereits früh um seinen Traum von der Teilnahme am Final Four in eigener Halle bangen.

Bester Berliner Werfer war in Abwesenheit der verletzten Nationalspieler Paul Drux und Fabian Wiede der dänische Rückraumspieler Jacob Holm mit acht Treffern. Die Füchse liefen zwei Tage nach der überraschenden Pleite gegen GWD Minden (25:30) im Norden Spaniens von Beginn an einem Rückstand hinterher und kamen trotz einer starken Schlussphase nicht mehr zum Ausgleich. Starneuzugang Dainis Kristopans ist im EHF-Cup nicht spielberechtigt.

