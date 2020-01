Trondheim - Die deutschen Handballer treffen bei der EM (live auf Sportdeutschland.TV) zum Auftakt der Hauptrunde am Donnerstag auf Weißrussland. Am Samstag geht es gegen Kroatien, die beiden weiteren Gruppengegner am Montag und am Mittwoch ermitteln in der Gruppe B am Dienstag Österreich, Tschechien und Nordmazedonien.

Allerdings startet Deutschland mit null Punkten in die zweite Turnierphase. Da Titelverteidiger Spanien sein abschließendes Vorrundenspiel gegen die Niederlande mit 36:25 (17:13) gewann, kommen die Iberer als Gruppenerster weiter. Alle Mannschaften nehmen nur die Punkte aus dem direkten Vergleich mit in die Hauptrunde, Deutschland hatte gegen Spanien mit 26:33 verloren.