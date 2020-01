Köln (SID) - Erstmals bei der laufenden EM haben weniger als fünf Millionen Zuschauer ein Spiel der deutschen Handballer vor dem Fernseher verfolgt. Den 34:22-Erfolg der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop gegen Co-Gastgeber Österreich in Wien sahen in der ARD zur besten Sendezeit im Schnitt 4,81 Millionen Fans. Der Marktanteil betrug 15,3 Prozent. Deutschland hatte schon vor dem Spiel keine Chance mehr auf den Einzug ins EM-Halbfinale.

Der bislang niedrigste Wert lag bei 5,15 Millionen Zuschauern beim ersten deutschen EM-Spiel gegen Weißrussland (31:23). Der Rekord für das laufende Turnier steht bei 6,40 Millionen Zuschauern, die bei der vorentscheidenden 24:25-Niederlage gegen Kroatien eingeschaltet hatten.

Das letzte Hauptrundenspiel bestreitet die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF) in Wien gegen Tschechien. Danach steht noch das Spiel um Platz fünf am Samstag in Stockholm auf dem Programm.