Köln - Nationaltorhüter Andreas Wolff freut sich nach der Entlassung von Bundestrainer Christian Prokop auf die Zusammenarbeit mit dessen Nachfolger Alfred Gislason. "Wir kriegen einen Trainer mit einer riesigen Erfahrung und einer großen Titelsammlung, der über Jahre in mehreren Mannschaften gezeigt hat, dass er zur Spitze der Trainergilde gehört", sagte Wolff dem SID.

Gislason-Vorstellung am Freitag

Der Deutsche Handballbund (DHB) hatte am Donnerstag drei Wochen nach dem Treubekenntnis zu Prokop überraschend die Auflösung des noch bis 2022 laufenden Vertrages mit dem 41-Jährigen verkündet. Am Freitag wird Gislason im Rahmen einer Pressekonferenz in Hannover als neuer Bundestrainer vorgestellt.

Dierk Schmäschke, Geschäftsführer des deutschen Meisters SG Flensburg-Handewitt, bezeichnete die Ereignisse im Gespräch mit dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag als "völlig überraschend. Den Zeitpunkt kurz vor einem Bundesliga-Spieltag finde ich sehr unglücklich." Die Verantwortlichen der Nationalmannschaft müssten "sich selbst hinterfragen, angefangen bei Bob Hannings Pulloverwahl bis hin zu öffentlichen Statements auf Pressekonferenzen, ob alles im Lot ist", sagte Schmäschke.

