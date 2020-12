Köln (SID) - Henk Groener wischte die bittere Niederlage gegen seine Landsfrauen schnell beiseite und blickte lieber auf die Fakten. "Es war ja eh klar, dass wir gegen Kroatien gewinnen müssen, wenn wir weiterkommen wollen. Das bleibt nach wie vor der Fall", sagte der Bundestrainer der deutschen Handballerinnen nach dem 27:28 (15:14) gegen die Niederlande am Montagabend.

Er hat recht: Gewinnt die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) den Hauptrunden-Showdown im dänischen Kolding gegen Kroatien am Dienstag (18.15 Uhr/sportdeutschland.TV) mit zwei oder mehr Toren Unterschied, ist ihr das Ticket für das EM-Halbfinale sicher. Ebenfalls möglich sind noch die Teilnahme am Spiel um Platz 5 in Herning sowie das Ausscheiden.

Kurios: Obwohl die Niederländerinnen trotz des Sieges gegen Deutschland keine Chance mehr auf das Weiterkommen haben, hat ihre Partie gegen Rumänien am Dienstagnachmittag (16.00 Uhr) möglicherweise noch Einfluss auf das Spiel der DHB-Frauen. - Die möglichen Ausgänge beim Hauptrunden-Finale:

Deutschland zieht Gruppenzweiter hinter Norwegen ins Halbfinale ein ...

... bei einem Sieg gegen Kroatien mit zwei oder mehr Toren

... bei einem Sieg gegen Kroatien egal in welcher Höhe, wenn die Niederlande zuvor nicht gegen Rumänien gewinnt

Deutschland spielt das Spiel um Platz 5 in Herning ...

... bei einem Sieg mit einem Tor, wenn die Niederlande zuvor gegen Rumänien gewinnt

... bei einem Remis, wenn die Niederlande gegen Rumänien verliert

Deutschland scheidet aus ...

... bei einer Niederlage gegen Kroatien

... bei einem Remis, wenn die Niederlande gegen Rumänien gewinnt