Köln (SID) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft geht als Mitfavorit in die Europameisterschaft in Österreich, Norwegen und Schweden. Sollte die Auswahl von Bundestrainer Christian Prokop den dritten EM-Titel gewinnen, zahlt der Sportwettenanbieter bwin das Siebenfache des Einsatzes aus. Topfavorit ist Olympiasieger Dänemark (3,25), gefolgt vom dreimaligen Europameister Frankreich (5,00) und Titelverteidiger Spanien (6,00).

Beim Auftaktspiel am Donnerstag in Trondheim (18.15 Uhr/ZDF) gegen die Niederlande gilt Deutschland mit einer Quote von 1,02 als haushoher Favorit. Auch das Weiterkommen der DHB-Auswahl in der Gruppe C hält der Wettanbieter für sehr wahrscheinlich (Quote: 1,95).