Hamm (SID) - Die deutschen Handballerinnen haben sich für die diesjährige WM in Spanien qualifiziert. Das neuformierte Team von Bundestrainer Henk Groener gewann auch das Play-off-Rückspiel gegen Außenseiter Portugal mit 34:23 (15:11) und löste damit das Ticket für die Endrunde, die vom 2. bis 19. Dezember erstmals mit 32 Teams ausgespielt wird.

Marlene Zapf von der TuS Metzingen war am Dienstagabend in Hamm (Westfalen) mit sieben Toren die beste Werferin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) um Interimskapitänin Emily Bölk. Das Hinspiel im portugiesischen Luso hatte Deutschland am Samstag mit 32:27 für sich entschieden.

Die Auslosung des Mega-Turniers im Winter ist für den September geplant.