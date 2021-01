Kairo (SID) - Die Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten ist für Tobias Reichmann (32) bereits nach dem Auftaktspiel gegen Uruguay (43:14) beendet. Der Rechtsaußen der MT Melsungen erlitt bei einem vermeintlich harmlosen Zusammenprall am Freitag gegen die Südamerikaner eine Knieverletzung. Dies gab der Deutsche Handballbund (DHB) am Samstagabend bekannt. Bundestrainer Alfred Gislason nominierte Patrick Groetzki (31/145 Länderspiele) nach.

Der Linkshänder der Rhein-Neckar Löwen könne nach negativem PCR-Test zur Einreise und einem weiteren negativen PCR-Test in Ägypten in die Bubble in Gizeh eintreten und stehe "aller Voraussicht nach" beim letzten Vorrundenspiel gegen Ungarn (Dienstag, 20.30 Uhr/ZDF) zur Verfügung. "Mir tut es leid für Tobias Reichmann", sagte Gislason, "aber mit Patrick Groetzki haben wir eine starke Option. Er wird schnell ins Team finden."

Eine am Samstag in Kairo durchgeführte MRT-Untersuchung bei Reichmann ergab eine Verletzung am Außenmeniskus. Der Europameister von 2016 wird kurzfristig die Rückreise antreten, um sich in der Heimat weiter versorgen zu lassen.