Köln (SID) - Für die deutschen Handballer steht bei der WM in Ägypten das enorm wichtige letzte Vorrundenspiel gegen Ungarn auf dem Programm. Da alle Mannschaften ihre in der ersten Gruppenphase erspielten Punkte gegen die weiteren Hauptrundenteilnehmer mitnehmen, muss für die Maximalausbeute ein Sieg her. Los geht es für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason um 20.30 Uhr MEZ.

Sieben Punkte Rückstand haben Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga schon zu Spitzenreiter Bayern München, das direkte Duell zum Abschluss der Hinrunde ist wegweisend: Für den Verlierer dürften die Titelträume platzen. Gespielt wird um 20.30 Uhr, zeitgleich finden die Partien Hertha BSC - TSG Hoffenheim und FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg statt. Ab 18.30 Uhr stehen sich Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen gegenüber.