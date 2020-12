Köln (SID) - Weltmeistertrainer Heiner Brand hofft nach den namhaften Ausfällen bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft vor der WM in Ägypten (13. bis 31. Januar 2021) auf einen positiven Nebeneffekt. Der geringere Druck aufgrund des schwächeren Kaders könne "durchaus eine große Chance für die Mannschaft sein. Sie können unbelastet in dieses Turnier gehen", sagte Brand bei Sky Sport News HD.

In Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler, Finn Lemke und Steffen Weinhold (alle coronabedingt) sowie Fabian Wiede (Verletzung) hatten zuletzt fünf Leistungsträger auf ihre WM-Teilnahme verzichtet. Zudem mussten Franz Semper, Tim Suton (beide Kreuzbandriss) und Sebastian Heymann (Trainingsrückstand nach Kreuzband-Operation) absagen.

Entscheidend, so Brand, werde sein, "wie sie es in der Abwehr schaffen werden, eine gute Abwehr hinzubekommen, denn da fallen drei Zentrale aus und das muss kompensiert werden". Dennoch habe der Deutsche Handballbund (DHB) immer noch eine sehr gute Truppe und eine sehr interessante Zusammensetzung der Mannschaft: "Man soll jetzt nicht den Weltmeistertitel als Vorgabe anführen, aber man muss oben dabei sein. Das sollte schon ein Ziel sein. Ich sehe eine Halbfinalteilnahme durchaus als realistisch an."