Hamburg (SID) - Die nächste Handball-Weltmeisterschaft der Männer findet im Januar 2023 in Polen und Schweden statt. Dies teilte der Weltverband IHF am Dienstag mit. Die Finalspiele der 28. WM-Auflage werden wie schon bei der Europameisterschaft 2020 in der Fußballarena Tele2 in Stockholm ausgetragen, das Eröffnungsspiel der Mammutveranstaltung mit 32 Teams steigt am 11. Januar 2023 in Polen.

Als Austragungsorte in Schweden sind neben Stockholm Göteborg, Malmö, Kristianstad und Jönköping vorgesehen, die polnischen Spielorte werden im Herbst bekannt gegeben. Während Polen nach der EM 2016 zum ersten Mal eine Männer-Weltmeisterschaft ausrichtet, wird Schweden bereits zum fünften Mal WM-Gastgeber sein.