Köln (SID) - Die deutschen Handballer sind bei der WM in Ägypten im ersten Hauptrundenspiel am Donnerstag (20.30/ZDF) gegen Europameister Spanien der Außenseiter beim Sportwettenanbieter bwin. Ein deutscher Sieg notiert mit Quote 3,50, wer auf einen Erfolg der Spanier setzt, erhält das 1,5-fache seines Einsatzes zurück.

Spanien ist bei bwin hinter Titelverteidiger Dänemark (Quote 3,50), Norwegen (4,00) und Frankreich (5,00) mit Quote 9,00 einer der Turnierfavoriten. Der erste deutsche WM-Titel seit 2007 ist mit Quote 21,00 notiert.