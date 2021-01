München/Kairo - Corona-Chaos und die erste Absage schon vor dem Start: Am Tag vor Beginn der Handball-Weltmeisterschaft (live auf sportdeutschland.tv) in Ägypten hat sich Tschechien nach etlichen positiven Befunden vom Turnier zurückgezogen.

Auch bei den USA ist das Virus ausgebrochen, betroffen soll auch der deutsche Vorrundengegner Kap Verde sein.

Nordmazedonien rückt nach

Bei den Tschechen sind insgesamt 17 Personen aus der Betreuerstab und dem Team vom Coronavirus betroffen.

"Sie sind nicht in der Lage, nach Ägypten zu reisen", hieß es am Dienstag auf einer Pressekonferenz des Verbandes. "Wir haben kein Licht am Ende des Tunnels gesehen", sagte Verbandschef Jaroslav Chvalny. Cheftrainer Jan Filip meinte nach der Entscheidung: "Es schmerzt sehr, wir haben uns so darauf gefreut."

Erster Nachrücker für die WM ist Nordmazedonien. Die Mannschaft trifft damit in der Gruppe D am Donnerstag auf Schweden, weitere Gegner sind Gastgeber Ägypten und Chile.

USA und Kap Verde stark betroffen

US-Nationaltrainer Robert Hedin bestätigte der norwegischen Zeitung "Aftenposten", dass in seiner Mannschaft 18 Spieler an COVID-19 erkrankt seien. Auch er selbst habe sich angesteckt. "Das ist unglaublich heftig", sagte der Coach.

Von sieben Coronafällen betroffen ist laut Medienberichten WM-Neuling Kap Verde. Der Außenseiter bereitet sich in Portugal auf das Turnier vor. Welche Auswirkungen diese beiden Fälle haben, war zunächst unklar.

USA mit neuem Kader nach Ägypten

Die USA basteln bereits an einem neuen WM-Kader, sie wollen die Reise unbedingt antreten. "Wir schicken am Mittwoch zwölf Spieler nach Ägypten, aber wir haben keine Abwehr", sagte Hedin und ergänzte: "Aber wir haben einen Torhüter."

Wie es zu den Infektionen kam, konnte Hedin nicht klar beantworten. "Wir wurden die ganze Zeit getestet. Am Montag haben wir noch einen Schnelltest absolviert, der war negativ", berichtete der Schwede. Es gebe die Vermutung, dass ein aus den USA angereister Spieler das Virus mitgebracht habe.

Das US-Team bereitet sich in Dänemark auf das Mega-Turnier am Nil vor. Am Freitag hatte es ein Testspiel gegen den dänischen Klub Ribe-Esbjerg HH bestritten, ein Spieler des Gegners wurde nun ebenfalls per Schnelltest positiv getestet.

Tests im Zwei-Tages-Rhythmus

In Gruppe E steht für die US-Handballer planmäßig am Donnerstag das erste Vorrundenspiel gegen Österreich an, weitere Gegner sind Mitfavorit Norwegen sowie Rekordtitelträger Frankreich.

Klar ist nach den jüngsten Entwicklungen: Der Eintritt in die Turnierblase wird für die betroffenen Nationen eine Herausforderung. Nach ihrer Ankunft in Ägypten werden alle Nationen laut Protokoll auf das Coronavirus getestet. Anschließend begeben sie sich bis Bekanntwerden des Testergebnisses in Isolation. Wer einen negativen Befund vorweisen kann, zählt zur "Bubble". Danach stehen Corona-Tests im Zwei-Tages-Rhythmus an.

DHB-Team soll am Sonntag starten - eigentlich

Das deutsche Team von Bundestrainer Alfred Gislason reiste am Dienstag von Düsseldorf aus nach Kairo. Bislang waren alle Corona-Tests bei der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) negativ ausgefallen, das Duell mit Kap Verde (live auf sportdeutschland.tv) steht planmäßig am Sonntag an.

Eine Änderung des Spielplans scheint spätestens seit Dienstag aber nicht mehr ausgeschlossen.

