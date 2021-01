Kairo (SID) - Handball-Nationalspieler Tobias Reichmann (32) vom Bundesligisten MT Melsungen ist eine Woche nach seiner Abreise von der WM in Ägypten erfolgreich am Knie operiert worden. Bei dem arthroskopischen Eingriff glättete Melsungens Mannschaftsarzt Dr. Gerd Rauch den umgeschlagenen Außenmeniskus im Knie. "Tobias hat alles gut überstanden", wird der Mediziner in einer Mitteilung der MT Melsungen zitiert: "Er wird voraussichtlich vier bis sechs Wochen brauchen, ehe er wieder voll einsatzfähig ist."

Rechtsaußen Reichmann hatte die Verletzung am 15. Januar im WM-Auftaktspiel gegen Uruguay (43:14) bei einem vermeintlich harmlosen Zusammenprall erlitten. An seiner Stelle wurde Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen nachnominiert. In den Sozialen Netzwerken teilte Reichmann seinen Anhängern nun mit: "Mir geht es gut, die Schmerzen lassen sich aushalten, es geht bergauf!"